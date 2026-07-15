Kilis'te eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kilis'te boşanma aşamasındaki eşi Hikmet Eser (48) tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Hülya Eser'in (40) cenazesi, merkeze bağlı Karakoyunlu köyünde kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi. Törene, 5 çocuk annesi Hülya Eser'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Hikmet Eser, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. - Olay Dün, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir çay bahçesinde Hikmet Eser, boşanma aşamasındaki eşi Hülya Eser'e tabancayla ateş açmış, ağır yaralanan Hülya Eser, kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.

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