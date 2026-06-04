Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi

        Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi

        Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi

        Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        İslam Bey Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, bir yıl boyunca açılan kurslara katılan vatandaşların ürettikleri ürünler sergilendi.

        Serginin açılışını yapan Kilis Vali Ömer Kalaylı, ürünler hakkında bilgi aldı.


        Kursiyerleri tebrik eden Kalaylı, kursiyerlerin başarılarının devamını diledi.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emrah Gezeroğlu ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Almanya tarihinde ilk kez!
        Almanya tarihinde ilk kez!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        3 işçi akıma kapılıp ölmüştü! Kahreden gerçek ortaya çıktı!
        3 işçi akıma kapılıp ölmüştü! Kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Jackson'dan tarihi başarı
        Jackson'dan tarihi başarı
        6 yıl sonra sahnede
        6 yıl sonra sahnede
        Ünlü isimler akın etti
        Ünlü isimler akın etti
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Üretim patlaması yaşandı
        Üretim patlaması yaşandı

        Benzer Haberler

        CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti
        CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti
        Kilis'te okul servislerine jandarma denetimi
        Kilis'te okul servislerine jandarma denetimi
        CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan tahliye edildi
        CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan tahliye edildi
        'Sağlıklı Gençlik Haftası'nda öğrenciler spor etkinliklerinde buluştu
        'Sağlıklı Gençlik Haftası'nda öğrenciler spor etkinliklerinde buluştu
        Kilis'te "Sağlıklı Genç Haftası" kutlandı
        Kilis'te "Sağlıklı Genç Haftası" kutlandı
        Kilis'te yağışlar göletlerde su seviyesini yükseltti
        Kilis'te yağışlar göletlerde su seviyesini yükseltti