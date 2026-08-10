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        Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Kilis'in Merkez ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Kilis'in Merkez ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        A.Ş. idaresindeki 34 HYL 832 plakalı otomobil ile E.O.K. (21) yönetimindeki KD-085-B plakalı otomobil, Ebulüle Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü E.O.K. ile araçlarda bulunan A.K. (40), O.E.K. (16) ile Ö.İ. (19) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaettin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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