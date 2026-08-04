Kilis'te kaybolan 50 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu

Kilis'te kaybolan 50 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi. Merkeze bağlı Çerçili köyünde hayvancılıkla uğraşan R.Y, küçükbaş hayvanlarının kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan arama sonucu arazide bulunan 50 hayvan sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.