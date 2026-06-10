Kilis'te orman yangını tatbikatı yapıldı

Kilis'te AFAD ve Orman İşletme İl Müdürlüğü koordinesinde diğer kurumların katkısıyla orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.



Resul Osman Mesire Alanı bölgesindeki tatbikatta, yangına hızlı müdahale, ekipler arası koordinasyon, tahliye ve söndürme çalışmaları başarıyla uygulandı.



Orman yangınlarına karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla düzenlenen tatbikat, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koydu.



Kilis Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, gazetecilere, tatbikatta yangına müdahale, tahliye işlemleri, geçici barınma hizmetleri, sağlık ve psikososyal destek faaliyetleri ile güvenliğe yönelik kurumlar arası koordinasyon süreçlerinin başarıyla uygulandığını söyledi.



Tatbikatta 203 personelin görev aldığını belirten Alsancak, "Tatbikatta senaryo kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki afet çalışma gruplarından 4 dron, 52 araç yer aldı. Tatbikatla, ilde meydana gelebilecek olası afet ve acil durumlara yönelik hazırlık seviyesi test edilirken, kurumlar arası koordinasyon ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflendi.



Tatbikata, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuzkan Duman, AFAD İl Müdürü Arif Mencik, Orman İşletme Müdürü Cem Mete Yılmaz, STK'lar, gönüllüler ve kurum personeli katıldı.











































