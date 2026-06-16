Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletlilere 138 bin 500 lira ceza kesildi

        Kilis'te trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletlilere 138 bin 500 lira ceza kesildi

        Kilis'te trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücülerine 138 bin 500 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 21:18 Güncelleme:
        Kilis'te trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletlilere 138 bin 500 lira ceza kesildi

        Kilis'te trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücülerine 138 bin 500 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis-Hatay Karayolu üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücülerinin, seyir halindeyken motosikletin üzerine yatarak akrobatik hareketler yaptığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce yakalanan 9 sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 138 bin 500 lira ceza kesildi.

        Motosikletlerden biri 60 gün trafikten men edilirken sürücünün belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak
        Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak
        CHP’de kritik toplantı
        CHP’de kritik toplantı
        Genç stoper F.Bahçe'ye!
        Genç stoper F.Bahçe'ye!
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
        Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
        G.Saray ve Beşiktaş'tan Vlahovic hamlesi!
        G.Saray ve Beşiktaş'tan Vlahovic hamlesi!
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Mardin'de peyzaj çalışmasında bulundu
        Mardin'de peyzaj çalışmasında bulundu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        "Hayatımın aşkını buldum"
        "Hayatımın aşkını buldum"
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti

        Benzer Haberler

        Kilis'te kebap salonunda bıçaklı kavga kamerada: 1 yaralı
        Kilis'te kebap salonunda bıçaklı kavga kamerada: 1 yaralı
        Kilis'te kebapçıda silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı Şüphelilerin iş yerin...
        Kilis'te kebapçıda silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı Şüphelilerin iş yerin...
        Kilis'te silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kilis'te silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kilis'te jandarma ekipleri, boğulmalara karşı karadan ve havadan denetim ya...
        Kilis'te jandarma ekipleri, boğulmalara karşı karadan ve havadan denetim ya...
        Oruk kebabı sofraların vazgeçilmezi
        Oruk kebabı sofraların vazgeçilmezi
        Kilis'te feci kaza: Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı
        Kilis'te feci kaza: Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı