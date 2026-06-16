Kilis'te trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletlilere 138 bin 500 lira ceza kesildi

Kilis'te trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücülerine 138 bin 500 lira ceza uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis-Hatay Karayolu üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücülerinin, seyir halindeyken motosikletin üzerine yatarak akrobatik hareketler yaptığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Ekiplerce yakalanan 9 sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 138 bin 500 lira ceza kesildi.



Motosikletlerden biri 60 gün trafikten men edilirken sürücünün belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.













