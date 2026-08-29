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        Kilis'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kilis'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Kilis'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kilis'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hicipoğlu köyü mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

        Yangına, 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 3 teknik eleman, 2 orman muhafaza memuru ve 12 orman işçisiyle müdahale edildi.

        Ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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