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        Kilis'te zeytin hasadı başladı

        Kilis'in Kocabeyli köyünde düzenlenen zeytin hasadı programına katılan Vali Ömer Kalaylı, üreticilerle birlikte zeytin topladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 21:12 Güncelleme:
        Kilis'te zeytin hasadı başladı

        Kilis'in Kocabeyli köyünde düzenlenen zeytin hasadı programına katılan Vali Ömer Kalaylı, üreticilerle birlikte zeytin topladı.

        Kocabeyli köyünde gerçekleştirilen programa katılan Vali Ömer Kalaylı, üreticilerle bir araya gelerek zeytin hasadına katıldı. Ardından Kocabeyli Organik Zeytin Üreticileri Birliğine ait tesisi ziyaret eden Kalaylı, zeytinyağı üretim aşamalarını yerinde inceledi.

        Programda konuşan Vali Kalaylı, Kilis zeytininin marka değerinin güçlendirilmesi ve çiftçilerin alın terinin en iyi şekilde değerlendirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

        Programa Vali Yardımcısı Okan Dağlı, Belediye Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cengiz Yanık, İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, ilgili kurum temsilcileri ve üreticiler katıldı.

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