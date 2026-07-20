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        Kilis'teki Oylum Höyük'te 2026 yılı kazıları başladı

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer alan Kilis'teki Oylum Höyük'te başlayan yeni dönem kazılarında, Tunç Çağı ve Hitit Dönemi'ne ilişkin yeni çivi yazılı belgelere ulaşılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Kilis'teki Oylum Höyük'te 2026 yılı kazıları başladı

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer alan Kilis'teki Oylum Höyük'te başlayan yeni dönem kazılarında, Tunç Çağı ve Hitit Dönemi'ne ilişkin yeni çivi yazılı belgelere ulaşılması hedefleniyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Üniversitesi ve Kilis Valiliği işbirliğiyle yürütülen kazılarda, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'in başkanlığında 22 kişilik ekip görev yapıyor.

        Kazı Başkanı Prof. Dr. Engin, gazetecilere, höyükteki kazıların 1988 yılında başladığını söyledi.

        Oylum Höyük'ün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en uzun soluklu kazı projelerinden biri olduğunu belirten Engin, şöyle devam etti:

        "Oylum Höyük'teki kazılar, burasının Tunç Çağı'nda bölgesel bir yönetim merkezi olduğunu ortaya koyuyor. Anadolu Platosu ile Suriye düzlükleri arasında, ayrıca Doğu Akdeniz'e uzanan güzergah üzerinde bulunması, bu bereketli coğrafya içinde Oylum Höyük'ü tarih boyunca önemli bir konuma taşıyor. Özellikle son yıllarda yürüttüğümüz kazılarda milattan önce ikinci bin yıla ait tabakalarda ortaya çıkarılan yazılı belgeler ile iki saray yapısı, Oylum Höyük'ün önemini ortaya koyan başlıca bulgular arasında yer alıyor."

        Engin, geçen yılki kazılarda Hitit Dönemi'ne tarihlenen anıtsal bir yapıya ulaştıklarını hatırlatarak, "Bu anıtsal yapının içerisinde çok sayıda kil bulla (mühür baskısı) ile birkaç yazılı tablet ele geçmişti. Bu yıl da yapının devamında bölge tarihine ışık tutacak çivi yazılı belgelere ulaşmayı umut ediyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımızı özellikle 200 metrekarelik alanda yoğunlaştıracağız."

        Atilla Engin, kazı çalışmalarına destek veren kurumlara teşekkür etti.

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