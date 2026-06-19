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        Kilis'teki Polateli-Şahinbey OSB'ye doğal gaz verilmeye başlandı

        Kilis'te 50 milyon metrekare üzerinde çevre dostu yaklaşımla kurulan Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) doğal gaz verilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Kilis'teki Polateli-Şahinbey OSB'ye doğal gaz verilmeye başlandı

        Kilis'te 50 milyon metrekare üzerinde çevre dostu yaklaşımla kurulan Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) doğal gaz verilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

        Polateli ilçe sınırlarında bulunan ve 2023'te altyapı çalışmalarına başlanan OSB, tamamlandığında hem üretim hem de istihdam açısından bölgenin en büyük projelerinden biri olacak.

        Kilis Valisi Ömer Kalaylı, törende yaptığı konuşmada, OSB'nin sahip olduğu imkanların şehrin kalkınma hedeflerine ve yatırım kapasitesine önemli katkılar sunacağını söyledi.

        Kilis'in, stratejik konumu, güçlü ulaşım bağlantıları, yatırım teşvikleri ve girişimci insan kaynağıyla her geçen gün üretim ve yatırım kapasitesini artıran bir şehir olduğunu belirten Kalaylı, şunları ifade etti:

        "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, üretimi, istihdamı, ihracatı ve kalkınmayı merkeze alan anlayışla şehrimizin yatırım altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Hayata geçirilen her yatırım, tamamlanan her proje ve hizmete sunulan her altyapı çalışması, Kilis'imizin geleceğine yapılan güçlü bir katkıdır. Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgemiz, Gaziantep'in güçlü sanayi birikimiyle Kilis'in yatırım imkanlarını buluşturan stratejik bir kalkınma projesidir. Aynı zamanda şehirlerimiz arasındaki güçlü işbirliğinin ve ortak kalkınma anlayışının somut bir eseridir."

        Kalaylı, burada doğal gaz arzının başlamasıyla birlikte yatırımcılar açısından önemli bir avantajın daha hayata geçirildiğini dile getirdi.

        Törende, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı da konuştu.

        Konuşmaların ardından Vali Kalaylı ve beraberindekiler, doğal gaz meşalesini yaktı ve OSB alanına fidan dikti.



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