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        Musabeyli Kaymakamı İbrahim Şahin görevine başladı

        Kilis'in Musabeyli ilçe Kaymakamı İbrahim Şahin, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Musabeyli Kaymakamı İbrahim Şahin görevine başladı

        Kilis'in Musabeyli ilçe Kaymakamı İbrahim Şahin, görevine başladı.

        Kastamonu Çatalzeytin Kaymakamlığının ardından Musabeyli'ye atanan Şahin, ilçeye geldi.

        Musabeyli Belediye Başkanı Mehmet Ölmez, kurum amirleri ve kaymakamlık personeli tarafından karşılanan Şahin, makamında ilçe protokolünü ağırladı.

        Şahin, göreve başlamasının ardından ilk olarak şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaymakamlık makamının halka hizmet kapısı olduğunu belirten Şahin, makam kapısının her zaman vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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