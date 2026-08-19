Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Kırklareli Valisi Turan'ı ziyaret etti

Ziyarette, Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Eskitürk de hazır bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Bakan Yardımcısı Tuncay, Vali Turan ile bir süre görüşerek kentteki adli hizmetler, yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

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