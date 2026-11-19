Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, devlet hastanesinde muhtemel yangın ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla yangın ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği çıkan yangına müdahale edilirken, dumandan etkilenen hasta ve personel güvenli şekilde tahliye edildi.

Babaeski Devlet Hastanesi acil durum ekipleri ile Babaeski Belediyesi itfaiye ekiplerinin iş birliğinde gerçekleştirilen tatbikatta, yangın anında uygulanması gereken müdahale ve tahliye süreçleri uygulamalı olarak canlandırıldı. Senaryo kapsamında hastanede yangın çıktığı varsayılarak ekipler harekete geçti. Yangına müdahale çalışmaları gerçekleştirilirken, dumandan etkilendiği varsayılan hasta ve personelin güvenli alanlara tahliyesi sağlandı. Tatbikatta sağlık çalışanları ile itfaiye ekiplerinin koordineli hareket etmesi üzerinde duruldu.

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Muhtemel yangın ve afet durumlarında can güvenliğinin sağlanması, personelin acil durumlara müdahale becerilerinin geliştirilmesi ve ekipler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen tatbikat başarıyla tamamlandı.

Babaeski Devlet Hastanesi yönetimi, tatbikatta görev alan hastane personeline ve Babaeski Belediyesi itfaiye ekiplerine katkılarından dolayı teşekkür etti.