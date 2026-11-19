Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gübre ve bitki koruma ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik personel, tarımsal ürün satışı yapan işletmelerde incelemelerde bulundu.

Denetimlerde gübre çuvalları ve raflarda bulunan tarımsal ürünler kontrol edildi. Gübre ve bitki koruma ürünlerine yönelik bu tür denetimlerde, ürünlerin ruhsat ve kayıt bilgileri, etiketleri, son kullanma tarihleri, ambalaj özellikleri ve depolama şartları gibi kriterler değerlendiriliyor. Çiftçilerin güvenilir ve mevzuata uygun tarımsal ürünlere ulaşmasını sağlamayı amaçlayan denetimlerle, sahte ve uygunsuz ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi hedefleniyor.

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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, Babaeski’de faaliyet gösteren ilgili işletmelere yönelik denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğü belirtilerek, "Sağlıklı Üretim, Güvenli Tüketim" mesajı verildi.