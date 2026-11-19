Eğitimde, Kırklareli Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğçe Büşra Erdem, akılcı ilaç kullanımının önemi, ilaçların doğru ve bilinçli kullanımı ile tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin sunum yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in açılış konuşmasıyla başladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.