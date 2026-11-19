Kırklareli Üniversitesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) 9 projeyle yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanlarında akademisyenlerce hazırlanan projeler konferansta katılımcılara sunuldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir'in de katıldığı programda, iklim diplomasisi, gıda güvenliği, dijital dönüşüm, iklim dirençli kentler, yeşil sanayi, karbon yönetimi ve iklim okuryazarlığı başlıklarında stant sunumları, paneller ve dijital ekran sunumları gerçekleştirildi.