Vali Turan, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, insan onurunu gözeten bir anlayışla görev yapan personele teşekkürlerini iletti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pehlivanköy Kaymakam Vekili Ahmet Murat Türbe ve İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş’in eşlik ettiği ziyarette, merkezde sunulan hizmetler ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

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