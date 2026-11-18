Pınarhisar ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında, Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler görüşüldü.

Köylerde devam eden yatırımları değerlendiren Özderin, köylerin ihtiyaçları hakkında da muhtarlardan bilgi aldı.

Özderin, köylere yapılan hizmetleri önemsediklerini ifade ederek, vatandaşlara daha kaliteli hizmeti ulaştırmak için tüm kurumların var gücüyle çalıştığını belirtti.

- Belediye Başkanı Talay, esnaf ziyaretinde bulundu

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Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnaflarla sohbet eden Talay, işlerinde bereket ve bol kazanç dileyerek taleplerini dinledi.

Belediye hizmetlerine ilişkin esnafların görüşlerini alan Talay, her fırsatta esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye özen gösterdiğini belirtti.