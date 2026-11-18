Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KLUSEM) tarafından Lüleburgaz ilçesinde zeytinyağında kaliteyi tanıma ve doğru tüketim bilinci eğitimi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KLUSEM Müdürü Doç. Dr. Erkan Taşdemir'in yürütücüsü olduğu ve Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Koordinasyon Kurulunca desteklenen "Bölgesel Kalkınma Perspektifi Çerçevesinde Gıda Odak Alanında Sürekli Eğitim Programları ile İnsan Kaynağının Güçlendirilmesi" projesi kapsamındaki atölye, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlendi.

Dr. Öğr. Üyesi Suzan Kantarcı Savaş tarafından verilen eğitimde, zeytinyağının besin değeri, çeşitleri, üretim süreçleri, kalite parametreleri, etiket okuryazarlığı, gıda güvenliği, sahtecilik ve tağşiş konuları ele alındı.

REKLAM

Programda ayrıca zeytinyağının duyusal değerlendirilmesi, doğru satın alma kriterleri, saklama koşulları ve bilinçli tüketim hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.