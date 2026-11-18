Mahalle muhtarlarından Kırklareli Emniyet Müdürü Çakır'a ziyaret
Kırklareli Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Esra Mağıltaş ve beraberindeki muhtarlar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır'ı makamında ziyaret etti.
Kırklareli Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Esra Mağıltaş ve beraberindeki muhtarlar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır'ı makamında ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek muhtarlara teşekkür etti.
Mahallelerin güvenliği ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Mağıltaş ve beraberindeki muhtarlar da Çakır'a görevinde başarı diledi.
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