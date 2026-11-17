İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince Su Ürünleri Kanunu kapsamında ilçede düzenli denetimler yürütülüyor.

​​​​​​​Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede su ürünleri denetimi yaptı.

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