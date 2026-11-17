Kırklareli İl Jandarma Komutanı Albay Eskitürk'ten OSB'ye ziyaret
– Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.
Giriş: 17.11.2026 - 13:59 Güncelleme:
– Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.
OSB'den yapılan açıklamaya göre, Eskitürk, ziyarette OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kadaifçi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Söğüt ile bir araya geldi.
Görüşmede, bölgede yürütülen çalışmalar ve sanayi faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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