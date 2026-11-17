Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Kırklareli'ni temsil edecek Fen Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Onur Tuna Büyükyakalı, zirvede biyoçeşitliliğin korunması, deniz kirliliğiyle mücadele ve Ergene Havzası'nın rehabilitasyonunu gündeme taşıyacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "81 İlden 81 Genç Delege" çalışması kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinin her birinden seçilen birer genç, COP31'de kendi şehrinin temsilcisi olarak yer alacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde ve dönem başkanlığında Antalya'da düzenlenecek zirvede gençler, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirliğe ilişkin görüş ve çözüm önerilerini paylaşacak.

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Çalışma kapsamında Kırklareli temsilcisi seçilen Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Onur Tuna Büyükyakalı, danışman öğretmeni Kıymet Egeli ile "Üç Denize Akan İl: Gençlerin Gözünden Kırklareli'nin Kıyıları, Havzası ve Denizlerimizin Geleceği" projesi hazırladı.

Kırklareli'nin su havzaları ve denizlerle olan stratejik bağını ele alan projede, İğneada Longoz Ormanları'ndaki biyoçeşitliliğin korunması, Karadeniz kıyılarında deniz kirliliğiyle mücadele edilmesi ve Ergene Havzası'nın rehabilitasyonu konularında somut çözüm önerileri sunuluyor.

Büyükyakalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıldır çevre ve sürdürülebilirlik üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.

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Milli Eğitim Bakanlığının "81 İlden 81 Genç Delege" Projesi'nde başarılı olduğunu ifade eden Büyükyakalı, zirvede sunum yapmaya hak kazanan 10 delegeden biri olduğu için gurur yaşadığını kaydetti.

Zirvede, İğneada Longoz Ormanları'ndaki biyoçeşitliliğin korunması, Karadeniz kıyılarında deniz kirliliğiyle mücadele edilmesi ve Ergene Havzası'nın rehabilitasyonu konularında sunum yapacağını vurgulayan Büyükyakalı, "Bu projeyi hazırlarken aslında şöyle karar verdim. 60 kilometrelik Kırklareli'nin bir sahil şeridi var İğneada'da. Bu sahil şeridinde bir sürü problemle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle bunların başında çevre kirliliği geliyor. Bu çevre kirliliklerinin önlenmesi konusunda yapılan çalışmalara katkı sunmak amacıyla bu bildirgeyi hazırladım. Ondan sonra bu bildirgeyi paylaşınca 10 bildirge arasında seçildiği için çok büyük bir mutluluk yaşadım." diye konuştu.

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Trakya'daki en önemli sorunlardan birinin su kirliliği olduğunu vurgulayan Büyükyakalı, tarımda aşırı ve bilinçsiz gübre kullanımının azotlu ve nitratlı bileşenlerle yer altı sularına, nehirlere ve denizlere karışarak ekosisteme zarar verdiğine dikkati çekti.

Büyükyakalı, COP31'de sunacağı bildiriyle okulunu, ilini ve ülkesini temsil edeceğini dile getirerek, "İlimizin ve ülkemizin önemine baktığımızda iklim krizi bizim en büyük problemlerimizden biri. Bu yüzden bütün gençleri, arkadaşlarımı ve kardeşlerimi iklim konusunda somut çözümler üretmeye ve çevremizi korumaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı