Trakya'da geçen ay 4 bin 523 konut satıldı
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ekim ayında 4 bin 523 konut satıldı.
Giriş: 17.11.2026 - 12:30 Güncelleme:
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ekim ayında 4 bin 523 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Bölge illeri arasında en fazla konut satışının yapıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 3 bin 444 konut satılırken, 641 konut satışı ile Edirne ve 438 konut ile Kırklareli takip etti.
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