Tekirdağ'da 3 bin 444 konut satılırken, 641 konut satışı ile Edirne ve 438 konut ile Kırklareli takip etti.

Bölge illeri arasında en fazla konut satışının yapıldığı il Tekirdağ oldu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ekim ayında 4 bin 523 konut satıldı.

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