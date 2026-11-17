Kırklareli'nde sis etkili oldu
Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.
Giriş: 17.11.2026 - 12:30 Güncelleme:
Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte güçlükle ilerledi.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ