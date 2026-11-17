Pınarhisar'da umre kafilesi uğurlandı
Pınarhisar ilçesinde umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Giriş: 17.11.2026 - 09:50 Güncelleme:
Pınarhisar ilçesinde umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Camisi'nde umreye gidecek vatandaşlar için program düzenlendi.
Kaymakam Enver Özderin, kutsal topraklara gidecek vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyerek ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.
Okunan duanın ardından vatandaşlar kutsal topraklara uğurlandı.
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