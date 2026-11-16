Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurumun ve il müdürünün adını kullanarak kişi ve kurumlardan çeşitli taleplerde bulunan şahıslara karşı vatandaşları uyardı.

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve il müdürünün ismi kullanılarak, kişi ve kurumlardan çeşitli taleplerde bulunulduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından önemli bir uyarı mesajı yayımlandı. Müdürlüğün sosyal medya hesapları ve iletişim kanalları üzerinden paylaşılan duyuruda, son günlerde kurumun ve il müdürünün adı kullanılarak bazı kişi ve kurumlardan çeşitli taleplerde bulunulduğunun belirlendiği ifade edildi. Söz konusu girişimlerin Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, bu tür taleplerin tamamen dolandırıcılık amacı taşıdığı bildirildi. Açıklamada, vatandaşların ve kurumların bu tür girişimlere karşı dikkatli olması gerektiği belirtilerek, kurum yetkililerinin adını kullanarak gerçekleştirilen şüpheli taleplere itibar edilmemesi istendi. Özellikle kamu kurumlarının ve yöneticilerinin isimlerinin kullanılması suretiyle gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilen duyuruda, şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların ve kurum temsilcilerinin konuyu ilgili kolluk birimlerine bildirmeleri çağrısında bulunuldu.