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        Kırklareli'nde hükümlü ve tutuklulardan oto yıkama hizmeti

        Kırklareli'nde hükümlü ve tutukluların istihdam edilmesi, mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve yeni bir meslek edinmelerine katkı sağlanması amacıyla oluşturulan oto yıkama faaliyete geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Kırklareli'nde hükümlü ve tutuklulardan oto yıkama hizmeti

        Kırklareli'nde hükümlü ve tutukluların istihdam edilmesi, mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve yeni bir meslek edinmelerine katkı sağlanması amacıyla oluşturulan oto yıkama faaliyete geçirildi.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü bünyesinde Kırklareli Adliye binası yanında oluşturulan oto yıkama tesisi için tören düzenlendi.

        Oto yıkama, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Levent Özkan Taşkoparan'ın katılımıyla hizmet vermeye başladı.

        Hizmet kapsamında otomobil yıkama ücreti 300 lira, hafif ticari araç, pikap ve SUV tipi araçların yıkama ücreti 350 lira, tek kişilik araçlar ile motosikletlerin yıkama ücreti ise 200 lira olarak belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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