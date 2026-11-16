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        Kırklareli'nde ebe anne, doktor oğlu ile görev yapıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde uzun yıllar ebe olarak görev yapan Meral Toraman, şimdi doktor oğlu Tolga Toraman ile birlikte hastalara hizmet etmenin gururunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Kırklareli'nde ebe anne, doktor oğlu ile görev yapıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde uzun yıllar ebe olarak görev yapan Meral Toraman, şimdi doktor oğlu Tolga Toraman ile birlikte hastalara hizmet etmenin gururunu yaşıyor.

        Meslek hayatına Vize ilçesinin Soğucak köyünde başlayan ve 31 yıldır ebelik yapan Meral Toraman, oğlu Tolga'yı doktorluk mesleğine yönlendirdi.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinden başarıyla mezun olan Dr. Tolga Toraman, ilk görev yeri olarak Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğüne atandı. Böylece anne ve oğul aynı çatı altında buluştu.

        Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yan yana mesai harcayan ebe anne ile doktor oğlu, vatandaşlara hizmet verip şifa dağıtıyor.

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        - "Bayrağı oğluma teslim ediyorum"

        Ebe Meral Toraman, AA muhabirine, oğluyla aynı kurumda görev yapmanın gururunu ve heyecanını yaşadığını söyledi.

        Mesleğini 31 yıldır özveriyle sürdürdüğünü belirten Toraman, "Ebelik çok kutsal, çok özel bir meslek. Çünkü anneyle bebeğe dokunuyorsunuz, onları ilk siz karşılıyorsunuz ve en özel anlarına tanıklık ediyorsunuz." dedi.

        Toraman, "Aynı camiada, zaman zaman aynı odada görev yapmak çok heyecan verici ve gurur verici bir durum. Böyle bir şey çok nadir görülen bir olay, o da bize kısmet oldu. Yanımızda olması çok onur verici. 31 yıldır görev yapıyorum ve artık bayrağı oğluma teslim ediyorum. İnşallah ülkemize, vatanımıza hayırlı, iyi bir doktor olur, bütün hastalarına şifa dağıtır." diye konuştu.

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        - "Annemin hastalara şefkatli yaklaşımı beni etkiledi"

        Dr. Tolga Toraman da çocukluğunda annesiyle sağlık evlerine ve sağlık ocaklarına gittiğini, doktor olmaya da o yıllarda karar verdiğini dile getirdi.

        Annesini, annelik görevinin yanı sıra bir sağlık çalışanı olarak da gözlemlediğini anlatan Toraman, şöyle devam etti:

        "Doktor olmamda en büyük rol anneme aittir. Küçükken annemle sağlık evleri olsun, sağlık ocakları olsun birlikte gittiğim için annemin hastalara nasıl davrandığını, nasıl şefkatli davrandığını, onların kalbine nasıl dokunduğunu gördüm ve bu beni çok etkiledi. Ben de hastalarıma bu şekilde yaklaşmalıyım diye düşünüp doktor olmaya karar verdim. Şimdi annemle aynı kurumda çalışmak tarif edilmesi zor bir mutluluk ve büyük bir gurur."

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        Gelecekte uzmanlığını plastik cerrahi alanında yapmayı hedeflediğini vurgulayan Toraman, hekimlik hayatı boyunca tüm hastalarına kendi ailesiymiş gibi yaklaşıp gönüllerine dokunmayı amaçladığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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