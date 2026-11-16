Mindere ilk adımında altın madalyaya ulaştı

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde yetenek taramasıyla keşfedilerek güreşe başlayan 12 yaşındaki Ela Çakal, katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında spora yönlendirilen Ela, antrenör Mehlika Öztürk'ün desteğiyle güreşle tanıştı.

Başlangıçta güreş yapmaya çekinen ve farklı spor branşlarını deneyen Ela, antrenörünün yönlendirmesiyle bu branşa başladı.

Antrenmanlarını sürdüren genç sporcu, geçen yıl haziran ayında Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 11 yaş altı kategorisi 58 kiloda mücadele etti.

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İlk şampiyona deneyiminde rakiplerini geride bırakan Ela, Türkiye şampiyonu olarak Kırklareli'ne altın madalya kazandırdı.

Ela Çakal, AA muhabirine, güreşle tesadüfen tanıştığını belirterek, ilk antrenmanlarında korktuğunu ancak zamanla bu sporu çok sevdiğini söyledi.

İlk müsabakasında Türkiye şampiyonu olmanın kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Ela, "Güreş ilk başta çok ürkütücü gözüküyordu ama Mehlika hocam sayesinde başladım. İlk müsabakamda Türkiye şampiyonu oldum. Çok heyecanlandım, çok duygulandım ve kendimi çok gururlu hissettim. O sırada ailemi, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi düşündüm. Güreşi çok seviyorum. Bundan sonraki hedefim Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak." dedi.

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Ela, yaşıtlarına telefon ve tablet başında vakit geçirmek yerine sevdikleri bir spor branşıyla ilgilenmelerini tavsiye etti.

- ⁠"Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu"

Antrenör Mehlika Öztürk de Ela'yı yetenek taraması sırasında keşfettiğini ve fiziksel özellikleriyle dikkatini çektiğini ifade etti.

Ela'nın o dönemde voleybol oynadığını anlatan Öztürk, ailesiyle görüşerek genç sporcunun güreşe yönelmesini sağladığını belirtti.

Genç sporcunun ilk başlarda güreş tekniklerini denemek istemediğini dile getiren Öztürk, Ela'nın farklı branşları gördükten sonra yeniden kendisine gelerek güreş yapmak istediğini söylediğini aktardı.

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Ela'nın kısa sürede önemli gelişim gösterdiğini vurgulayan Öztürk, "Ela, Sivas’ta yapılan büyük organizasyonda Türkiye şampiyonu oldu. Kırklareli’mize altın madalya getirdi. Şu anda daha 12 yaşında. Bu yaşta spora başlaması bizim için büyük avantaj." diye konuştu.

Ela'nın yakın zamanda Niğde’de düzenlenen milli takım kampına katıldığını bildiren Öztürk, gelecek yıl yeniden Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edeceklerini kaydetti.

Genç sporcuyu uluslararası müsabakalara hazırladıklarını belirten Öztürk, "Hedefimiz U15’te ilk Avrupa Şampiyonası’na gidip orada Avrupa şampiyonluğunu kazanmak. Sporcumuzu kademeli şekilde gençlere, büyüklere ve milli takıma kadar taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.