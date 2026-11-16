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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik su verimliliği eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik su verimliliği eğitimi düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Babaeski İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçedeki öğrencilere su verimliliği ve su israfının önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

        Eğitimlerin ilçe genelindeki diğer okullarda da sürdürüleceği bildirildi.

        - Balıkçı teknelerine su ürünleri denetimi yapıldı

        Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki balıkçı barınağında su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından Kıyıköy Balıkçı Barınağı'nda bulunan trol ve orta su trolü teknelerinde kapsamlı kontrol yapıldı.

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        Açıklamada, sürdürülebilir balıkçılık ve denizlerin geleceği için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

        - Öğrencilere hayvan hakları ve bakımı eğitimi

        Kırklareli Belediyesi tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik hayvan hakları ve bakımı konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen seminerlerde öğrencilere hayvanların bakımı, beslenmesi, hayvan hakları, aşılama ve kısırlaştırma faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

        Bu kapsamda Ahmet Yener Ortaokulu, Bilal Yeşen İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, İstiklal Ortaokulu, Fahri Kasapoğlu Ortaokulu, Tevfik Fikret Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) ve Ahmet Mithat Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelindi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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