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        Kırklareli'nde su arıtma tesisi yenileniyor

        Kırklareli Belediyesi içme suyu arıtma tesisini yeniliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:19 Güncelleme:
        Kırklareli'nde su arıtma tesisi yenileniyor

        Kırklareli Belediyesi içme suyu arıtma tesisini yeniliyor.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı açıklamada, kente suyun basıldığı noktada yer alan arıtma tesisinde önemli bir sorunu ortadan kaldırdıklarını belirtti.

        Çökertme havuzlarında ömrünü tamamlamış paslanmış tarakların ve miadını doldurmuş hatların paslanmaz çelik ekipmanlarla yenilendiğini ifade eden Bulut, şöyle devam etti:

        "Yaklaşık 30 milyon liralık bu çalışmayla sularımızı kum filtrelerinden ve klorlama süreçlerinden geçirerek evlerinize çok daha sağlıklı ulaştıracağız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bizim için mesele yalnızca günü kurtaran, ilk bakışta göz dolduran işler değil, çocuklarımızın sağlığını koruyacak, geleceğe sağlam bir Kırklareli mirası bırakacak adımlar atmak. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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