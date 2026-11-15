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        Lüleburgaz'da karateciler için kuşak sınavı yapıldı

        Lüleburgaz'da karate üçüncü dönem kuşak terfi sınavı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Lüleburgaz'da karateciler için kuşak sınavı yapıldı

        Lüleburgaz'da karate üçüncü dönem kuşak terfi sınavı düzenlendi.

        Karate Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında Şamiloğlu Spor Kulübü spor salonunda gerçekleştirilen sınavda, karateciler bir üst kuşağa geçmek için mücadele etti.

        Sınavda başarılı olan 17 sporcu siyah kuşak almaya hak kazandı.

        Antrenör Şemsi Şamiloğlu, gazetecilere​​​​​​​ yaptığı açıklamada, kuşak terfisi alan sporcuları tebrik etti.

        Bu tür sınavların karateciler için önemli olduğunu ifade eden Şamiloğlu, sporcuların yeni kuşaklara ve yeni başarılara hazır olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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