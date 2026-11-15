Kırklareli'nde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışması yapıldı

Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında, ilçede faaliyet gösteren hayvancılık işletmeleri ziyaret edildi.

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