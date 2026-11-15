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        Kırklareli'nde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışması yapıldı

        Vize ilçesinde küçükbaş hayvancılık işletmelerinde aşılama çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Kırklareli'nde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışması yapıldı

        Vize ilçesinde küçükbaş hayvancılık işletmelerinde aşılama çalışmaları gerçekleştirildi.

        Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında, ilçede faaliyet gösteren hayvancılık işletmeleri ziyaret edildi.

        Ekiplerce işletmelerde teknik incelemeler yapılırken, hayvanların sağlık durumları kontrol edilerek, aşılama uygulamaları gerçekleştirildi.

        Hayvan sağlığının korunması, salgın hastalıkların önüne geçilmesi ve kayıt sisteminin güncel tutulması amacıyla yürütülen saha çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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