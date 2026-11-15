Kırklareli'nde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışması yapıldı
Vize ilçesinde küçükbaş hayvancılık işletmelerinde aşılama çalışmaları gerçekleştirildi.
Vize ilçesinde küçükbaş hayvancılık işletmelerinde aşılama çalışmaları gerçekleştirildi.
Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında, ilçede faaliyet gösteren hayvancılık işletmeleri ziyaret edildi.
Ekiplerce işletmelerde teknik incelemeler yapılırken, hayvanların sağlık durumları kontrol edilerek, aşılama uygulamaları gerçekleştirildi.
Hayvan sağlığının korunması, salgın hastalıkların önüne geçilmesi ve kayıt sisteminin güncel tutulması amacıyla yürütülen saha çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi.
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