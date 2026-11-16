KLÜ'de GastroTrakya Üniversiteler Arası Yemek Yarışması yapılacak

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya bölgesindeki üniversitelerin katılımıyla düzenlenecek yarışma, gastronomi alanındaki bilgi, beceri ve mutfak kültürlerinin paylaşılmasına katkı sunacak.

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