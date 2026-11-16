KLÜ'de GastroTrakya Üniversiteler Arası Yemek Yarışması yapılacak
Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB), "GastroTrakya Üniversiteler Arası Yemek Yarışması"nı Kırklareli Üniversitesinin (KLÜ) ev sahipliğinde düzenleyecek.
Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB), "GastroTrakya Üniversiteler Arası Yemek Yarışması"nı Kırklareli Üniversitesinin (KLÜ) ev sahipliğinde düzenleyecek.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya bölgesindeki üniversitelerin katılımıyla düzenlenecek yarışma, gastronomi alanındaki bilgi, beceri ve mutfak kültürlerinin paylaşılmasına katkı sunacak.
Yarışma, 24 Kasım Salı günü saat 10.00'da KLÜ Gastronomi Mutfağında gerçekleştirilecek.
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