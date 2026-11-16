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        Kırklareli'nde Hacivat ve Karagöz Orta Oyunu Şenliği düzenlendi

        Kırklareli Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Hacivat ve Karagöz Orta Oyunu Şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Kırklareli'nde Hacivat ve Karagöz Orta Oyunu Şenliği düzenlendi

        Kırklareli Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Hacivat ve Karagöz Orta Oyunu Şenliği gerçekleştirildi.

        Ülkü Ocakları İl Başkanlığı binasında düzenlenen etkinliğe yaklaşık 200 çocuk ile aileleri katıldı. Etkinlikte çocuklar, Hacivat ve Karagöz orta oyunu ile keyifli vakit geçirdi.

        Ülkü Ocakları İl Başkanı İbrahim Yücepur, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların yüzündeki tebessümün kendileri için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

        Geleneksel kültürü gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını ifade eden Yücepur, "Yeni hizmet binamızda evlatlarımızın neşesine ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yaklaşık 200 çocuğumuzun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz şenliğimizde evlatlarımızın tebessümü, yarınlarımıza olan inancımızı bir kez daha pekiştirdi." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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