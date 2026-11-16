Kırklareli'nde yerli buğday çeşitleri toprakla buluşturuldu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vize İlçe Müdürlüğü teknik personelinin koordinasyonunda düzenlenen çalışmada, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen "Albaşak" ve "Saban" isimli yerli buğday çeşitlerinin tohumları toprakla buluşturuldu.

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