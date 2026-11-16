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        Kırklareli'nde rengi değişen derede inceleme başlatıldı

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden geçen Şeytanderesi'nin renginin değişmesi ve çevreye kötü koku yayması üzerine inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Kırklareli'nde rengi değişen derede inceleme başlatıldı

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden geçen Şeytanderesi'nin renginin değişmesi ve çevreye kötü koku yayması üzerine inceleme başlatıldı.

        Vatandaşlar, derenin ilçe merkezinden geçtiği bölümde su yüzeyinde köpüklenme oluşması, suyun renginin değişmesi ve çevreye kötü koku yayılması üzerine durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, derede incelemede bulunarak analiz için sudan numune aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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