TÜGVA Marmara Bölge Sorumlusu Bahadır, Kırklareli teşkilatıyla buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Marmara Bölge Sorumlusu Muhammet Taha Bahadır, Kırklareli teşkilatıyla bir araya geldi.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Bahadır, TÜGVA İl Başkanı Akın Babar ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Bahadır, burada yaptığı konuşmada, yeni dönem yönetim kurulu üyeleri ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni dönemin kente ve gençliğe hayırlar getirmesini temenni eden Bahadır, yeni yönetim ile Kırklareli'nde güzel çalışmalara imzaların atılacağına inandığını belirtti.

Kırklareli'nin Marmara Bölgesi'nin incisi konumunda olduğunu ifade eden Bahadır, kentte önemli bir değişim ve dönüşüm yaşanacağına inandığını belirtti.

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Vakfın gençlere yönelik çalışmalarını anlatan Bahadır, "Bizim çok önemli faaliyetlerimiz ve çalışmalarımız var. İcathane faaliyetlerimiz var, ortaokullarda yaz okulu ve vakıf okulu çalışmalarımız var. Lisede gençlik Türkiye münazara yarışmaları gibi önemli faaliyetlerimiz var. Özellikle üniversitede ihtisas akademi gibi gençlerin gelişmesine, kariyerine yönelik önemli faaliyetlerde bulunuyoruz. Bunların yapılabilmesi için de güçlü bir yönetime ihtiyacımız var. Bugün de bu yönetim Kırklareli'nde teşekkül etmiş vaziyettedir. Bununla birlikte inanıyorum ki çok güzel çalışmalara imza atılacaktır." diye konuştu.

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Program, yönetim kurulu toplantısıyla devam etti.