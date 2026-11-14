Kırklareli'nde çocuk hakları konusunda farkındalık etkinliği

Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Şaban Öğünç İlkokulu ziyaret edilerek öğrencilerle bir araya gelindi. Etkinlik kapsamında çocuk haklarının önemine dikkat çekilirken, Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi önünde de farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikle çocuk hakları konusunda toplumsal bilincin artırılması amaçlandı.

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