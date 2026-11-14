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        Kırklareli'nde çocuk hakları konusunda farkındalık etkinliği

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Kırklareli'nde çocuk hakları konusunda farkındalık etkinliği

        Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Şaban Öğünç İlkokulu ziyaret edilerek öğrencilerle bir araya gelindi. Etkinlik kapsamında çocuk haklarının önemine dikkat çekilirken, Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi önünde de farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikle çocuk hakları konusunda toplumsal bilincin artırılması amaçlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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