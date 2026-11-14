Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde sağlıklı beslenme semineri düzenlendi

        Kırklareli'nde sağlıklı beslenme semineri düzenlendi

        Kırklareli'nde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla düzenlenen seminerde, sağlıklı beslenmenin ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Kırklareli'nde sağlıklı beslenme semineri düzenlendi

        Kırklareli'nde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla düzenlenen seminerde, sağlıklı beslenmenin ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekildi.

        Yeşilay Kırklareli Şubesi tarafından İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen "Sağlıklı Beslenme" seminerine Kırklareli Valisi Uğur Turan da katıldı.

        Dünya Diyabet Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programda Diyetisyen Serap Sefünç, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Programda konuşan Vali Turan, diyabet konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine değinerek dengeli beslenme, hareketli yaşam ve düzenli sağlık kontrollerine dikkat çekti. Güvenilir ve besleyici gıdaya erişimin önemini vurgulayan Turan, gıda israfının önlenmesi gerektiğini belirtti.

        REKLAM

        Turan, programın düzenlenmesinde emeği geçen Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Av. Aydın Kırtıl, Diyetisyen Serap Sefünç, sağlık çalışanları ve gönüllülere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde ev yangını geceyi aydınlattı: Alevler geceyi gündüze çevirdi
        Kırklareli'nde ev yangını geceyi aydınlattı: Alevler geceyi gündüze çevirdi
        Kırklareli'nde bal üreticilerine tam destek
        Kırklareli'nde bal üreticilerine tam destek
        Lüleburgaz'da şehit Berkay Karaca ve 19 silah arkadaşı dualarla anıldı
        Lüleburgaz'da şehit Berkay Karaca ve 19 silah arkadaşı dualarla anıldı
        Lüleburgaz'da barakada çıkan yangında bir kişi öldü
        Lüleburgaz'da barakada çıkan yangında bir kişi öldü
        Kırklareli Valisi Turan, Dereköy Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, Dereköy Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu
        Kırklareli'nde "Sağlıklı Beslenme" semineri düzenlendi
        Kırklareli'nde "Sağlıklı Beslenme" semineri düzenlendi