Kırklareli'nde bal üreticilerine tam destek

Tamamı hibe olarak sağlanan destekle gerçekleştirilen dağıtımla, arıcıların ekipman ihtiyaçlarının karşılanmasının ve üretim maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2026 yılı Kırklareli İl Özel İdaresi desteğiyle yürütülen projeyle, Pınarhisar Bal Üreticileri Birliğine kayıtlı üreticilere plastik kovan tabanları teslim edildi.

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