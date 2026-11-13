Kırklareli Belediyesi 2027 yılı bütçesi belirlendi

Kırklareli Belediyesi 2027 yılı bütçesi 5 milyar 155 milyon 373 bin lira olarak belirlendi.

Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında belediyede gerçekleştirilen Belediye Meclisinin kasım ayı ikinci birleşiminde 2027 yılı performans programına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Raporda 2027 yılı bütçesi 5 milyar 155 milyon 373 bin olarak belirlendi.

Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Bulut, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, belediye bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

Kırklareli'ne en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Bulut, tüm personele teşekkür ederek, görevlerinde başarı diledi.

REKLAM

Bulut daha sonra altyapı çalışmalarının durumu ve diğer projelere ilişkin meclis üyelerini bilgilendirdi.