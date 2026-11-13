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        Kırklareli'nde motosiklet ve elektrikli scooterlar olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe çıkamayacak

        Kırklareli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkamayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Kırklareli'nde motosiklet ve elektrikli scooterlar olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe çıkamayacak

        Kırklareli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkamayacağını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları sebebiyle önleyici tedbirler alındığı bildirildi.

        Açıklamada, trafikte seyir ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkamayacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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