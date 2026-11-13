Kırklareli'nde motosiklet ve elektrikli scooterlar olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe çıkamayacak
Kırklareli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkamayacağını bildirdi.
Giriş: 13.11.2026 - 15:46 Güncelleme:
Kırklareli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkamayacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları sebebiyle önleyici tedbirler alındığı bildirildi.
Açıklamada, trafikte seyir ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkamayacağı belirtildi.
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