Kırklareli'nde motosiklet ve elektrikli scooterlar olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe çıkamayacak

Açıklamada, trafikte seyir ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkamayacağı belirtildi.

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