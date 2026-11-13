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        Kırklareli Huzurevinde "Mahallemde Hareket Var" etkinliği düzenlendi

        Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde "Mahallemde Hareket Var" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Kırklareli Huzurevinde "Mahallemde Hareket Var" etkinliği düzenlendi

        Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde "Mahallemde Hareket Var" etkinliği gerçekleştirildi.

        Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda "Hareketli Yaşam, Sağlıklı Gelecek" mottosuyla yürütülen çalışmalar kapsamında, huzurevi bahçesinde düzenlenen etkinlikte fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemine dikkat çekildi.

        Huzurevi sakinleri, uzmanlar eşliğinde çeşitli egzersiz ve spor faaliyetlerinde bulundu.

        Etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yaşar Yoldaş, Huzurevi Müdürü Yalçın Sağlam, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Halit Emin Alıcılar da yer aldı.

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