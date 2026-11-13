Kırklareli Huzurevinde "Mahallemde Hareket Var" etkinliği düzenlendi

Etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yaşar Yoldaş, Huzurevi Müdürü Yalçın Sağlam, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Halit Emin Alıcılar da yer aldı.

Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde "Mahallemde Hareket Var" etkinliği gerçekleştirildi.

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