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        Babaeski Devlet Hastanesi personeline uygulamalı yangın eğitimi

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, devlet hastanesi personeline yönelik itfaiye ekipleri tarafından düzenlenen yangın söndürme eğitimi başarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Babaeski Devlet Hastanesi personeline uygulamalı yangın eğitimi

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, devlet hastanesi personeline yönelik itfaiye ekipleri tarafından düzenlenen yangın söndürme eğitimi başarıyla tamamlandı.

        Babaeski Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından hastane personeline yönelik gerçekleştirilen iki günlük yangın söndürme eğitiminde, muhtemel yangınlara karşı alınması gereken önlemler ve yangın anında doğru müdahale yöntemleri ele alındı. Teorik bilgilendirmelerin ardından hastane bahçesinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde, personele yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı gösterildi.

        Oluşturulan kontrollü yangına müdahale eden hastane çalışanları, öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu. Eğitimle birlikte sağlık çalışanlarının yangınlara karşı bilinçlendirilmesi, muhtemel acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale becerilerinin geliştirilmesi hedeflendiği bildirildi.

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        İki gün süren eğitim programı başarıyla tamamlanırken, hastane yönetimi eğitime katkı sağlayan Babaeski Belediyesi İtfaiye ekiplerine ve katılım gösteren personele teşekkür etti.

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