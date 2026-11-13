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        Kırklareli'nde domates güvesine karşı biyolojik mücadeleye yakın takip

        Kırklareli'nde jeotermal seralarda domates güvesine karşı yürütülen biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamaları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yerinde incelendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Kırklareli'nde domates güvesine karşı biyolojik mücadeleye yakın takip

        Kırklareli’nde jeotermal seralarda domates güvesine karşı yürütülen biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamaları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yerinde incelendi.

        Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği başvuruları çerçevesinde merkez ilçede bulunan jeotermal seralarda incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen kontrollerde, domates güvesine karşı kullanılan feromon telleri ile zararlılarla mücadelede görev alan predatör böceklerin kullanımı değerlendirildi.

        İncelemelerde ayrıca, zararlılarla doğal yöntemlerle mücadele edilmesi, kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve sürdürülebilir tarım üretimin desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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