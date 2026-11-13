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        Kırklareli'nde Okul ve Çevre Güvenliği Çalıştayı yapıldı

        Kırklareli Rehberlik ve Araştırma Merkezince Okul ve Çevre Güvenliği Çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Kırklareli'nde Okul ve Çevre Güvenliği Çalıştayı yapıldı

        Kırklareli Rehberlik ve Araştırma Merkezince Okul ve Çevre Güvenliği Çalıştayı düzenlendi.

        Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarınca yürütülen "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" kapsamında Kırklareli Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi, risklerin önceden belirlenmesi, koruyucu ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi hedeflendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı temsilcileri ile muhtar, okul müdürü, doktor ve psikolog gibi paydaş kurum temsilcilerinin katıldığı çalıştayda dört ayrı masa oluşturuldu.

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        Toplantıda akran ilişkileri, okul içi iklim, şiddetin önlenmesi, fiziksel güvenlik, çevre kontrolü, denetim mekanizmaları, dijital güvenlik, siber zorbalık, bilinçli teknoloji kullanımı, aile içi iletişim, ev güvenliği ve psikososyal destek konuları görüşüldü.

        Okul ve okul çevrelerinin güvenliğine ilişkin mevcut durum değerlendirildi, kentin ihtiyaçlarına yönelik somut ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirildi.

        Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Şahin Değer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temel hedeflerinin ilin okul ve çevre güvenliği alanındaki mevcut durumunu ortaya koymak ve yapılacak çalışmaları planlamak olduğunu belirtti.

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        Çalıştayda polis ve jandarma teşkilatları, doktorlar, sosyal çalışmacılar, psikologlar, okul müdürleri, veliler ve muhtarların ortak bir alanda tartışıp konuşarak güzel sonuçlar ortaya koymaya çalıştıklarını ifade eden Değer, birinci önceliklerinin güvenli okul ikliminin oluşturulması olduğunu vurguladı.

        Alınan ve alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğünü aktaran Değer, şöyle devam etti:

        "Okul ve okul çevrelerinde güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili neler yapılabileceği, akran zorbalığı konusunda neler yapılabileceği, ihmal ve istismar konuları ile şiddetin önlenmesi konuları temel olarak ana başlıklarımızı oluşturuyor. Bu başlıklar etrafında çalışmalarımızı yürütmeye çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmanın sonunda bütün çalışmaları derleyip güzel bir rapor haline getireceğiz ve bütün ilgili paydaşlarımızla bu raporları paylaşacağız. Çıkan rapor ilimizde bu 7 bakanlığımızın bağlı olduğu il müdürlükleriyle paylaşılacak, önümüzdeki süreçte okul ve çevre güvenliğiyle ilgili yapılacak olan çalışmalarda da yol gösterici olacağına inanıyoruz. Çıkacak sonuçların ilimize de hayırlı olmasını diliyorum."

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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