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        Kırklareli'ne yeni otogar yapılması planlanıyor

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli'ne yeni otogar kazandırılacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Kırklareli'ne yeni otogar yapılması planlanıyor

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli'ne yeni otogar kazandırılacağını belirtti.

        Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni otogar yapımına ilişkin İstanbul yolunda belirlenen arazinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından rezerv alanı ilan edildiğini söyledi.

        Otogar yapımı için plan sürecini başlatacaklarını ifade eden Bulut, planın hazırlanmasının ardından ihale sürecini de hızla gerçekleştireceklerini kaydetti.

        Gelecek yıl yeni otogarı kente kazandırmak istediklerini dile getiren Bulut, "Kamulaştırma işlemlerimizin de hepsi tamamlandı. Dolayısıyla artık biz idare olarak yeni otogar alanıyla ilgili de üzerimize düşen her şeyi gerçekleştirmiş olduk. İnşallah en kısa sürede otogar yapım süreci başlayacaktır. Kent içinden otogarımız çıktıktan sonra şehir içi trafiğimiz de rahatlamış olacak. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

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