Lüleburgaz'da barakada çıkan yangında bir kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ertuğrul köyünde Mehmet Çakmak'a (66) ait bir barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Lüleburgaz ilçesinde bir barakada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

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