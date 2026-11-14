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        Lüleburgaz'da barakada çıkan yangında bir kişi öldü

        Lüleburgaz ilçesinde bir barakada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Lüleburgaz'da barakada çıkan yangında bir kişi öldü

        Lüleburgaz ilçesinde bir barakada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Ertuğrul köyünde Mehmet Çakmak'a (66) ait bir barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Barakada, Çakmak'ın cesedine ulaşıldı.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çakmak'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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